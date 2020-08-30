شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انتقاء الجماعة الإرهابية للمدارس المرشحة لتجنيد أطفال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ”الخليج 365”، على مدار الأيام الماضية، إعداد جماعة الإخوان لخطة جديدة لترميم التنظيم وإعادة بناء أركانه المُتهدّمة، عبر هيكلة لجنة الأشبال، وتشكيل جناح جديد باسم "وحدة الشرائح"، تكون مهمّته استقطاب الطلاب من المدارس والأندية، وفرز وانتقاء العناصر وتوزيعها على اللجان الإعلامية والتربوية، وترشيح المؤهلين للانخراط فى الجماعة والحراك على الأرض.

ووضعت الجماعة فى إطار خطة "وحدة الشرائح" خريطة تفصيلية للعمل داخل المدارس فى الأحوال الطبيعية وخلال العام الدراسى، لكنها لم تُغفل الساحات الإضافية التى يُمكن استغلالها، أو المسارات الاحتياطية حال صعوبة النفاذ إلى بعض المدارس المستهدفة، أو تعطّل العام الدراسى كما حدث خلال الشهور الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقد حددت الخطة أنواع المدارس المستهدفة، وهى: التربية الفكرية، والحكومية، والخاصة واللغات، والتجريبية، والأزهر، والأزهر النموذجية، والمدارس المهنية والفنية بأنواعها، ومدارس الصم والبكم، وفى سبيل التنفيذ على الأرض وضعت شروطا للانتقاء واختيار المدارس المرشحة للمرحلة الأولى من عمل الشرائح، منها وجود مشرف نشاط أو معلم مؤهل لذلك من الصف، ووجود مجموعة عمل يُمكن أن توفر الدعم والمساندة والتغطية لأنشطته، ووجود خطة للنشاط داخل المدرسة، على أن تعقد كل مجموعة تنسيق فى نطاق كل منطقة أو وحدة شرائح فرعية اجتماعات أسبوعية للتنسيق والمتابعة، تستعرض مخرجات الاجتماعات واللقاءات التى ينظمها المشرف مع مجموعة التغطية، ومع مجموعة النشاط، ومع الطلاب المخطط لاستيعابهم تدريجيا، وأن يكون العمل فى ثلاث جماعات نشاط تتقدمها الإذاعة، إضافة إلى أنشطة الفصول، مع دراسة المستوى الاجتماعى والثقافى لطلاب المدرسة وأُسرهم، والانعكاسات المتوقعة من أولياء الأمور على ظهور تأثيرات الخطة وأفكارها فى أنشطة الأطفال وممارساتهم.