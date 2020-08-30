شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محاور لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلى بخطة التنمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطاع الصناعة التحويلية من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير فى خطة التنمية لعام 2021/20، وذلك من خلال إلقاء الضوء على أبرز التحديات فى القطاع وطرق التغلب عليها، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلى، وفى نفس الوقت الحد من استيراد بعض المنتجات التى يمكن تصنيعها محليا، خاصة أن لدينا المقومات والمؤهلات التى تمكنا من تحقيق ذلك.

ووفقا لخطة التنمية فإن المستهدفات التنموية بخطة 2021/20، فى ضوء استراتيجية التنمية الصناعية، يمكن بلورتها حول النقاط التالية:

1. إعداد قوائم بالسلع التي ُيجرى استيرادها والتي يمكن تصنيعها محلي وبمواصفات جديدة.

2. تعميق التصنيع المحلي ليصبح عدد المنشآت الصناعية الـ ُمستفيدة من البرنامج 16منشأة في خطة عام ،2021/20فضلا عن زيادة عدد المنتجات التي تم البدء في تصنيعها محليا إلي 12 منتجا.

3. سرعة استكمال المناطق الصناعية المتخصصة (مدينة دمياط للأثاث / الروبيكي لدباغة الجلود/ منطقة مرغم للصناعات البلاستيكيه)

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4. تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص بزيادة عدد الرخص الصادرة - في إطار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية - إلي 15الف رخصة.

5. تطوير منظومة التدريب الصناعي عن طريق إضافة ثمانية مراكز للتدريب الصناعي المطورة ليصبح إجمالي عدد المتدربين المستفيدين 36.5ألف متدرب، فضلا عن زيادة المعلمين الذين يتم رفع كفاءتهم المهنية إلى 200معلم بنهاية عام الخطة.

6. تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعي من خلال زيادة عدد مراكز خدمات ما بعد البيع التي تم اعتمادها.

7. تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وزيادة عدد الشركات الـ ُمستفيدة من برنامج رد الأعباء إلى 2200شركة.

8. إنشاء 5حاضنات تكنولوجية لتنمية القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.