البرازيل تتجاوز 120 ألف حالة وفاة بكوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل يوم السبت تسجيل 758 حالة وفاة و 41350 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 120 الفا و 262
حالة وفاة وثلاثة ملايين 846 الفا و 153 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وتعتبر البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة.
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