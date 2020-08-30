23 ألف حالة وفاة بكورونا في الوطن العربي .. و70% من الضحايا بثلاث دول



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و 248 ألفًا و 774 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 23 ألفًا و71 حالة.

ولم تسجل كل من عمان وجزر القمر أي إصابات اليوم، وسجلت كل من العراق ومصر والسعودية 70% من الوفيات في العالم العربي.