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محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و 248 ألفًا و 774 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 23 ألفًا و71 حالة.
ولم تسجل كل من عمان وجزر القمر أي إصابات اليوم، وسجلت كل من العراق ومصر والسعودية 70% من الوفيات في العالم العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر 23 ألف حالة وفاة بكورونا في الوطن العربي .. و70% من الضحايا بثلاث دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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