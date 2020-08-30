السودان.. توقيع 3 بروتوكولات أمنية لمسار دارفور

وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة ثلاثة بروتوكولات خاصة بالترتيبات الأمنية لمسار دارفور والقضايا السياسية بالنسبة لمنطقتي جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق والقضايا القومية.
وبذلك تكتمل حلقات التوقيع على بروتوكولات السلام تمهيداللتوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق، يوم غد الاثنين.
ويصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك على رأس وفد وزاري رفيع إلى جوبا، اليوم الأحد،فيما يتوقع وصول رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، الاثنين.
وكانت الوساطة الجنوب سودانية أعلنت اكتمال الترتيبات لتوقيع الاتفاق مؤكدة استمرار التشاور مع الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو موجهة الدعوة لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور للانخراط في مباحثات تهدف للسلام.
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