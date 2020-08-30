شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات النيجر تجبر 225 ألف شخص على ترك منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات في النيجر أن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العاصمة نيامي أجبرت أكثر من 225 ألف شخص على مغادرة منازلهم، كما تسببت بوفاة 45 شخصًا إلى جانب العديد من الأضرار التي طالت آلاف المنازل.

وأضافت أن المياه غمرت أجزاء من مدينة نيامي يوم الثلاثاء الماضي، بسبب فيضان نهر النيجر، وتسببت الأمطار الغزيرة منذ ذلك الحين في مزيد من الضرر، لافتة النظر إلى أن رجال الإنقاذ استخدموا زوارق لمساعدة الضحايا.

وأفادت وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث النيجيرية أن المناطق الأكثر تضررًا هي مارادي في الجنوب، وتاهوا، وتيلابيري، ودوسو، ونيامي في الغرب، معلنة عن انهيار 20201 منزلاً، و 1167 كوخًا، و 64 فصلاً دراسيًا، و 24 مسجدًا ، بالإضافة إلى مستوصف. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى إن الحوض الذي تتقاسمه تشاد ونيجيريا والنيجر شهد أعلى معدل هطول للأمطار منذ ثلاثين عامًا.