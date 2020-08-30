شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 5974 إصابة و673 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت تسجيل 5974 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 673 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 591712 حالة والوفاة إلى 63819. وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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