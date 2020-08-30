أزيلال.. إنقلاب شاحنة من الحجم الكبير يخلف خسائر مادية كبيرة!

خلفت حادثة سير خطير أمس السبت، بالطريق الرابط بين بين الويدان وأزيلال، خسائر المادية كبيرة، إثر انقلاب شاحنة من الحجم الكبير “رموك ” بمعرجات سد بين الويدان.

وحسب مصادر محلية، فقد تسبب الحادث في خسائر مادية كبيرة في صفوف شاحنة من الحجم الكبير” المخصصة لنقل اكياس الاسمنت”، والتي انقلبت بجنبات الطريق في حين نجا سائقها بأعجوبة من الحادث.

وأضاف المصدر داته، أنه فور علمهم بالواقعة انتقلت عناصر الدرك الملكي على وجه السرعة لعين المكان حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وكان بلاغ لمديرية العامة للأمن الوطني أعلن فيه أن عشرة أشخاص لقو مصرعهم وأصيب 1644 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1187 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 غشت الجاري.