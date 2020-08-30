ليلة عاشوراء تتسبب في حرب شوارع في عز أزمة “كورونا” –فييو- 

تحولت العديد من الشوارع إلى ساحات حرب ليلة عاشوراء نتيجة استعمال “الشعالة” والعديد من المفرقعات والشهب النارية وإطارات السيارات رغم تزامتها مع انتشار فيروس “كورونا”.

وتسببت “الشعالة” في مواجهات بين رجال الأمن والمحتفلين بليلة عاشوراء في شوارع سباتة بعدما تدخلت السلطات الأمنية لتفريق العديد من الشبان، الذين أصروا على الاحتفاء بليلة عاشوراء رغم الظرفية التي تجتازها البلاد بسبب التداعيات السلبية لانتشار الجائحة.