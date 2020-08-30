شكرا لقرائتكم خبر عن صيد الثعابين يزدهر خلال جائحة كورونا في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

تشهد أستراليا ازدهار مهنة صيد الثعابين في الوقت الذي سببت فيه جائحة كوفيد 19- اضطرابا في الاقتصاد الوطني علاوة على بطالة الكثيرين.

ويقول ريموند هوسر من ملبورن الذي يمتهن صيد الثعابين بشكل احترافي منذ سبعينيات القرن الماضي إنه على وشك أن يكون في هذه الفترة أكثر انشغالا من أي وقت مضى.

وقال لوكالة الأنباء الأسترالية: "لأن الناس يقيمون في منازلهم ولا يستطيعون الخروج.. لدينا هجوم عاصف وسيرى الناس المزيد من الأفاعي".

وأضاف أن قضاء ساعات الإغلاق في قص العشب والبستنة سيزيد من احتمال اكتشاف الزواحف غير المرغوب فيها.