شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الأمريكية تعلق الإفادات المقدمة للكونجرس عن تأمين الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون أمريكيون أمس السبت، إن المخابرات الوطنية أخطرت أعضاء بالكونجرس بأنها ستعلق إلى حد كبير تقديم إفادات عن أمن الانتخابات وذلك في مؤشر على عدم ثقة المخابرات في حفاظ المشرعين على سرية المعلومات.

وأخطر جون راتكليف، المدير الجديد للمخابرات الوطنية بإدارة الرئيس دونالد ترامب، لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ يوم الجمعة بأن مكتبه سيرسل تقارير مكتوبة بدلا من الإفادات مما يقلل فرص حصول النواب على المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وقال مسؤول بمكتب راتكليف طلب عدم نشر اسمه إن المكتب "يشعر بقلق إزاء الكشف عن معلومات حساسة دون تصريح في إفادات جرت في الآونة الأخيرة".