شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 111 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3573 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 76 شخصًا.

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