شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 120 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت تسجيل 758 حالة وفاة و41350 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن 120262 حالة وفاة وثلاثة ملايين و846153 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.

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