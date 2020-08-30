شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: «غريفث» يتجاهل الدور التخريبي لإيران في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

عبّر وزير الإعلام معمر الإرياني عن استغرابه من تصريحات المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفث بخصوص لقائه كبير مساعدي وزير خارجية إيران علي أصغر خاجي.

وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ «إن التصريحات تجاهلت الدور التخريبي لإيران في زعزعة أمن واستقرار اليمن وتحويلها إلى منصة لاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية»‏.

وأضاف الإرياني «إن المبعوث الأممي مارتن جريفث تجاهل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن فحص حطام أسلحة جرى استخدامها في أربع هجمات إرهابية على المملكة العربية السعودية، والمعلومات التي كشفت عنها وزارة الدفاع الأمريكية بشأن شحنتي أسلحة إيرانية الصنع استولت عليها في بحر العرب كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي».

‏وأكد الإرياني أن مَنْ يرسل الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة إلى ميليشيا الحوثي لاستهداف الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية لا يمكن أن يكون داعية سلام، ومَنْ يرعى الإرهاب وينشر الفوضى في المنطقة لا يمكن أن يكون شريكًا في بناء مسار للسلام.

من جهته، بحث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، أمس، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ عددًا من المستجدات والتطورات، التي تشهدها الساحة اليمنية، وفي مقدمتها الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الشق العسكري والأمني،ٔ وفقًا لما حددته الاتفاقية وآلية التسريع لما لذلك من أهمية في توفير مناخات آمنةٓ لعودة الهيئات القيادية إلى العاصمة المؤقتةٔعدن وممارسة مهامها الدستورية والقانونية.