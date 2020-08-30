شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية لـ اليوم: واشنطن لن تتسامح مع تهديدات إيران الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أكد متحدث في وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب لن يتسامح مع سياسة إيران الخارجية القائمة على العنف والترهيب.

وقال في تصريح لـ«اليوم» إنه يجب أن تتصرف إيران مثل أي دولة طبيعية أخرى، وليس أمة ترعى القرصنة والإرهاب. وأضاف المتحدث إن الولايات المتحدة ستواصل العمل لضمان أن النظام الإرهابي في إيران لا يتمتع بحرية شراء وبيع الأسلحة، مما يهدد الشرق الأوسط وأوروبا وما وراءهما. مؤكدا أنه لا ينبغي السماح للراعي الرائد للإرهاب في العالم بشراء الأسلحة التقليدية وبيعها. مشددا على أن واشنطن لن تتخلى أبدًا عن أصدقائها في المنطقة، الذين توقعوا المزيد من مجلس الأمن.

سباق تسلح

ويهدد انتهاء الصلاحية الوشيك لحظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران بإغراق الشرق الأوسط بمعدات عسكرية روسية وصينية عالية التقنية، وهو وضع حذر كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيشعل سباقًا للتسلح وقد يشعل حربا إقليمية واسعة النطاق بحسب ما نشرت صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأمريكية.

من المقرر أن ينتهي حظر الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لإيران في منتصف أكتوبر القادم على الرغم من محاولة أخيرة من قبل إدارة ترامب لتجديده.

وبدون حظر الأسلحة، تستعد روسيا والصين لتعزيز تحالفاتهما العسكرية الوثيقة بالفعل مع إيران، وبيع مخزونات البلاد من الأسلحة المتقدمة، التي ستكون متاحة للجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عن النظام في طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

وقالت الصحيفة إنه في الماضي باعت الصين وروسيا أسلحة لطهران بما في ذلك المساعدة في مساعيها النووية - وكانا واضحين في الأشهر الأخيرة بشأن رغبتهما في تضخيم العلاقة.

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«سناب باك»

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن إدارة ترامب تحاول منع هذه النتيجة من خلال آلية تُعرف باسم «سناب باك» التي نص عليها في الاتفاق النووي. وبموجب «سناب باك» يعاد تطبيق مجموعة من العقوبات الدولية على إيران وتضمن أيضًا استمرار حظر الأسلحة.

وقال بريان هوك، الذي شغل منصب كبير مبعوثي الإدارة في إيران، للصحيفة بعد جولة جديدة من الاجتماعات هذا الأسبوع في الشرق الأوسط: «إن السماح بانتهاء حظر الأسلحة سيطلق سباق تسلح في الشرق الأوسط». «سمعت ذلك مرارًا وتكرارًا من قادة الشرق الأوسط خلال هذه الرحلة، ورفض الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن طلبا لتمديد حظر الأسلحة وإضافة عقوبات جديدة على إيران. لكن المجلس فشل».

وتعهد هوك بأن الولايات المتحدة ستفعل الشيء الصحيح وستعيد عقوبات الأمم المتحدة على إيران - وهذا يشمل حظر الأسلحة.

العقوبات الدولية

ومع ذلك، فإن احتمال إعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران لا يزال غير واضح. لقد رفضت الدول الأوروبية بالفعل محاولة الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى وتعارض الآن بذل المزيد من الجهود لاستعادة جميع العقوبات المفروضة على إيران، التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال برادلي بومان، مستشار الأمن القومي السابق في إيران: «إذا سقط حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إيران الإسلامية، يجب أن يفترض المخططون العسكريون في واشنطن والقدس والعواصم العربية أنهم سيواجهون قريبًا المزيد من القوات العسكرية الإيرانية الهائلة والوكالة عنها». مجلس الشيوخ الأمريكي، قال للصحيفة الأمريكية: إن الجماعات الإرهابية التابعة لإيران هي الأكثر استفادة من صفقات الأسلحة، التي تلوح في الأفق. لطهران قوات منتشرة في جميع أنحاء المنطقة وكانت مصدر إزعاج أساسي في سوريا ولبنان واليمن والعراق.