شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة لإنقاذ المهاجرين تستغيث في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت سفينة إنقاذ يموّلها فنان الشارع البريطاني بانكسي نداءات استغاثة عاجلة قائلة إنها تقطعت بها السبل في البحر المتوسط ومكتظة بمهاجرين لا تستطيع الوصول بهم إلى الشاطئ.

وبدأت السفينة لويز ميشيل التي تحمل اسم واحدة من رائدات الحركة النسوية الفرنسية العمل الأسبوع الماضي. وتحاول إيجاد ميناء آمن للمهاجرين الذين تقلهم وعددهم 219 التقطتهم قبالة ساحل ليبيا منذ يوم الخميس.

وكتبت السفينة التي يعمل عليها طاقم مكوّن من عشرة أفراد سلسلة منشورات على تويتر خلال ليل الجمعة وأمس السبت قالت فيها إن وضعها يزداد سوءًا وإنها تطلب المساعدة دون جدوى من السلطات في إيطاليا ومالطا وألمانيا.

وجاء في أحد المنشورات القول: «نحن نصل إلى حالة طوارئ. نحتاج إلى مساعدة فورية». وأضافت أن السفينة عليها أيضًا حقيبة موتى بها رفات مهاجر توفي.

وجاء في منشور آخر أن السفينة غير قادرة على التحرك «ولم تعد مالكة مصيرها» بسبب سطحها المكتظ وطوق نجاة على جانبها «لكن فوق كل ذلك بسبب تجاهل أوروبا للنداءات العاجلة من أجل المساعدة الفورية». وطالبت الأمم المتحدة بـ«الإنزال الفوري» لأكثر من 400 مهاجر عالقين بينهم 219 شخصًا على متن سفينة الإنقاذ «لويز ميشيل» التي يرعاها فنان الشارع البريطاني بانكسي.