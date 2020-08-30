شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تقبض على إرهابيين في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس السبت، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش في بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس، أن ذلك جاء من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريتي استخبارات الأنبار وبغداد، مشيرة إلى إلقاء القبض على الإرهابيين الاثنين في منطقتي الدورة والتاجي بمحافظة بغداد، وهما من ضمن عصابة إرهابية تم القبض عليهما سابقًا يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

وأشار البيان إلى أن «القوات الأمنية وبالتنسيق بين مديريتي استخبارات كركوك وبغداد ألقت القبض على إرهابي آخر هارب من سجن بوكا في منطقة حي الجهاد ببغداد.

ولفت إلى أن المقبوض عليه مطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، وهو من عائلة إرهابية، حيث قتل اثنان من أشقائه أثناء عمليات التحرير.

من جهة أخرى نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس السبت، وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي.

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله إن بعض وكالات الأنباء تناقلت خبرًا مفاده قيام جنود من التحالف بمغادرة قاعدة التاجي الجوية، لافتًا إلى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة، ولا توجد مثل هذه الأخبار.

وشدد الخفاجي على أن القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية، هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها، موضحًا أنه في السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلّمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير.

ودعا الخفاجي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت في وقت سابق عن تسلّم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي، مشيرة إلى أن هذا الموقع كان يُستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من القوات الأسترالية والنيوزلندية والأمريكية.