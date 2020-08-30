باشا أغا والسراج.. صراع يحاصر طرابلس بمدرعات المليشيات

حاصر الصراع المحتدم بين فايز السراج وفتحي باشا أغا وزير الداخلية السابق العاصمة الليبية طرابلس بالمليشيات التي استعرضت قوتها بعدد كبير من المدرعات والسيارات المسلحة بحيث لا يكاد يخلو حي واحد من سيارات مسلحين من مختلف المدن.



وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء السبت انتشارا واسعا لسيارات ومدرعات عسكرية تابعة لمليشيات من مدينتي طرابلس ومصراتة وسط احتقان شديد بينهما، على إثر قرار فايز السراج بإيقاف وزير داخليته فتحي باشا أغا عن العمل –الذي ينتمي للمدينة الأخيرة.

ورفضت مليشيات مدينة مصراتة الليبية قرار فايز السراج تحويل وزير داخليته فتحي باشا أغا -المنتمي لمصراتة- للتحقيق أمام المجلس الرئاسي وإيقافه عن العمل.

وفي الوقت نفسه احتفلت مليشيات تابعة للمجلس الرئاسي بقرار إيقاف باشا أغا عن العمل، وأطلقت الرصاص في الهواء بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.





استعراضات واستعراضات مضاده

ونتيجة لذلك حشدت عدة مليشيات من مدينة مصراتة قواتها، وأعلنت الطوارئ بين الوحدات، وفي تحد واضح لقرار السراج استقبل مسلحو مليشيات مدينة مصراتة فتحي باشا أغا الموقوف عن العمل بـ300 مدرعة، فور وصوله إلى مطار معيتقه –بطرابلس- قادما من أنقرة.



وانتشرت تهديدات عبر صفحات تابعة للمليشيات بتكرار عملية فجر ليبيا التي دمرت فيها العاصمة طرابلس وقتل على إثرها المئات، وتم تدمير المطار المدني الوحيد في العاصمة آنذاك، اعتراضا على قرار إيقاف باشا أغا.

وفي المقابل، أعلنت مليشيات طرابلس حالة النفير واستدعاء كل عناصرها استعدادا لأي تحرك معاد من قبل مليشيات مصراتة، وسط احتقان شديد وغضب كبير بسب الاستعرض الذي قاموا به في شوارع طرابلس الذي اعتبروه استفزازا واستهزاء وتحديا.

وتؤكد مصادر لـ"الخليج 365" أن "العاصمة الليبية طرابلس تكتظ الآن بالمليشيات التي تستعرض قوتها بالمدرعات والسيارات المسلحة والأسلحة الثقيلة ومضادات الطائرات".

وكشفت المصادر أن عناصر مليشيا الردع بقيادة الإرهابي المتطرف عبدالرؤوف كاره تنتشر بكثره في وسط العاصمة، في حين تطوق مليشيات اغنيوه –لقائدها الإرهابي المتطرف عبدالغني الككلي- منطقة أبوسليم حتى مطار معيتيقة، أما عن مليشيات مدينة الزاوية فقد طوقت منطقة قرقارش حتى قاعة الشعب، والمرتزقة السوريين المعروفين بـ"القوة المشتركة" في ميدان الشهداء.

كما شهدت منطقة غوط الشعال احتقانا كبيرا بعد مقتل أول شهيد من متظاهري طرابلس، الجمعة، وتم تطويقها بالكامل مع سماع أصوات إطلاق النار من حين لآخر، وسط حملة اعتقالات واسعة بمنطقة وسط البلاد وشارع 10 وغوط الشعال والحي الإسلامي، ضد الناشطين والمتظاهرين.

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خلفية الصراع

وكان السراج أصدر، الجمعة، قرارا بوقف وزير داخليته باشا أغا عن العمل وتحويله للتحقيق بسبب موقفه من المظاهرات ضد حكومته، إلا أن باشا أغا وفي نوع من التحدي، رحب بالتحقيق معه، ولكنه طالب بأن يكون علنيا وعلى الهواء مباشرة.



وتأتي خلفية القرار بحسب خبراء ونشطاء ليبيون في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن السراج يريد أن يضحي بوزير داخليته قبل أن ينقلب الأخير عليه، حيث يعمل على توطيد علاقاته مع أنقرة، ليحل محله في السلطة، كما يحاول تحسين صورته أمام المتظاهرين في طرابلس على أنه رجل قانون ويحترم مطالبهم.

ومنذ الأحد يخرج آلاف الليبيين، في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة فايز السراج، غير الدستورية، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية، إلى جانب مصراتة، التي تشهد احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ العام 2015.

وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين وهو ما لاقى إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وتنصل باشا أغا من قيام عناصر وزارته بذلك رغم انتشار صور ومقاطع مصورة لإطلاق عناصر أمنية النار على المتظاهرين في طرابلس وتداول ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، كما اتهم طرفا آخر وصفهم بالمندسين بإطلاق النار، مؤكدا أنه سيسهل حصول المتظاهرين على تصاريح.





جبهة باشا أغا

ويشكل باشا أغا مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق جبهة قوية في مقابل السراج تهدد بانشقاقات كبيرة داخل حكومة حيث أصدر معيتيق أمره إلى باشا أغا في بيان رسمي بتسهيل حصول المواطنين على أذونات للتظاهر وعلى أحقيتهم في ذلك، وعلى أهمية قيام الداخلية بحمايتهم.



كما طالب معيتيق الجهات القانونية بعدم اعتماد خطابات أو قرارات من السراج منفردا باسم المجلس إذا لم تكن صادرة عن اجتماع للأعضاء.

وازداد الاحتقان الشديد بين مليشيات طرابلس ومصراتة، بسبب ممارسات باشا أغا الذين يتهموه بموالاة مليشيات مصراتة على حساب نظيراتها في طرابلس، وأنه يخطط لإخراجهم من المشهد السياسي والأمني.

وتتصارع مليشيات طرابلس على النفوذ في مناطقها خاصة مع وجود فوارق عقدية وولاءات مختلفة بين الجهوية والانتماءات لتنظيمات إرهابية مختلفة منها الموالي لتنظيم داعش أو القاعدة أو الإخوان.

كما سبق وأصدرت عدد من المليشيات بمدن الزاوية وزوارة وصبراتة والجميل بيانات انتقدت خلالها سياسة باشا أغا معتبرة أنه يروج لأجندات دولية مشبوهة من نزع سلاح من أسمتهم بـ"الثوار"وتفكيكها لتحقيق غاياته بالوصول لسدة الحكم، مستقويا بالمرتزقة السوريين.