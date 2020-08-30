الفساد ينخر "الوفاق".. اعترافات باشا أغا تفضح حكومة السراج

اعترف فتحي باشا أغا وزير الداخلية بحكومة السراج الموقوف عن العمل بوجود فساد في جميع مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الداخلية التي يشغلها مؤكدا أن تصريحاته هذه هي سبب إيقافه عن العمل.

وتابع باشا أغا في تصريحات للصحفيين فور وصوله من أنقرة أنه أول مَن قال "إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته".

وتابع: "ليس لدي شيء أخفيه ومستعد للمساءلة"، مؤكدا أنه يتكلم عن "حالة مرضية اسمها الفساد الذي دمر حياة الليبيين وبيوتهم وأطفالهم ومستقبلهم، عدونا الأول هو الفساد".

وطالب باشا أغا بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.

وكان السراج قد أصدر الجمعة قرارا بوقف وزير داخليته باشا أغا عن العمل وتحويله للتحقيق بسبب موقفه من المظاهرات ضد حكومته، إلا أن باشا أغا وفي نوع من التحدي، رحب بالتحقيق معه، ولكنه طالب بأن يكون علنيا وعلى الهواء مباشرة.





ويعتقد نشطاء ليبيون أن السراج يريد أن يضحي بوزير داخليته قبل أن ينقلب الأخير عليه، حيث يعمل على توطيد علاقاته مع أنقرة، ليحل محله في السلطة.

وتنصل باشا أغا من قيام عناصر وزارته بذلك رغم انتشار صور ومقاطع مصورة لإطلاق عناصر أمنية لنار على المتظاهرين في طرابلس وتداول ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، كما اتهم طرفا آخر وصفهم بالمندسين بأنهم هم من أطلقوا النار، وأنه سيسهل حصول المتظاهرين على تصاريح.



الفساد ينخر المؤسسات

ولم تكن وزارة الداخلية وحدها فقد كشفت واقعة جديدة عن تفشي الفساد في "حكومة الوفاق" غير الشرعية بطرابلس بعدما تم إيقاف عدد من المسؤولين عن العمل وإحالتهم للتحقيق في وقائع فساد وسرقة أموال عامة.

وأصدر ديوان عام المحاسبة في طرابلس قرارا بإيقاف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري التابع لحكومة فايز السراج عن العمل لاتهامهم بالفساد واستغلال المناصب والاستيلاء على المال العام بدون وجه.

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وقرر إحالة ملفات الأشخاص والشركات المتعاونة معهم إلى كل من المدعي العسكري العام والنائب العام كل حسب الاختصاص.

وشملت قائمة الموقوفين كلا من مدير عام جهاز الطب العسكري عمر البصير ميلاد هويدي، ومدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري محمد حسين سالم، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري عدنان البشتي، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري عبدالحكيم سالم عطية، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري يونس محمد امسلم، والمراقب المالي بجهاز الطب العسكري عمار منصور التائب.

وشملت قائمة الشركات الخندق الدولية للمقاولات، والطوابق العالمية للمقاولات، وأجواء العالم للمقاولات العامة، ودليل التطور للمقاولات، والفيحاء للمقاولات العامة، كما شمل القرار تحفظا على أموال صرفها المذكورين لصالح هذه الشركات بالزيادة دون حق.

ولم تنأى أي مؤسسة أو وزارة في حكومة الوفاق عن الفساد وكان آخرها وزارة الخارجية، وفقا لما صرح به مسؤولون وتقارير الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الليبيين.

وانعكس ذلك بدوره في انتشار الفساد والمحسوبية وتجاوزات للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.

ورصدت ”الخليج 365” صور ودلائل الفساد الذي عانته الخارجية الليبية بسفارتها وقنصلياتها بالخارج، خاصة في ظل حكومة الوفاق، التي سبق ووصفها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (في حوار سابق مع ”الخليج 365”) بأنها "مرتهنة للمليشيات".





وعلى الرغم من أن ليبيا بها وزارتين للخارجية: واحدة تابعة للحكومة المؤقتة (التي تسيطر على شرق البلاد وتم اعتمادها من البرلمان الليبي)، والأخرى تابعة لحكومة الوفاق (تسيطر على العاصمة وبعض مدن الغرب الليبي)، لكن الثانية من تنفرد بتعيين السفراء وصرف رواتبهم، لكونها المعترف بها أمميا رغم عدم نيلها الثقة من برلمان بلادها.

ومنذ، الأحد، يخرج آلاف الليبيين، في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة فايز السراج، غير الدستورية، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية، إلى جانب مصراتة، التي تشهد احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ العام 2015.

وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين وهو ما لاقى إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.