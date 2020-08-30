شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإنشاء قاعدة بيانات لجميع المستشفيات وربطها بشبكة معلومات موحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا بإنشاء قاعدة بيانات وشبكة معلومات لربط جميع مستشفيات الجمهورية بعضها البعض، وذلك لسهولة التواصل وتقديم الخدمة للمواطنين فى التخصصات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار التحول الرقمي وميكنة الخدمات فى مختلف المؤسسات والهيئات والرقمنة، مما يساهم بشكل كبير فى توفير الوقت والجهد والحصول على الخدمة اللازمة دون مشقة السفر والبحث عن مكان فى المستشفيات المختلفة، وفى نفس الوقت العالم كله يتجه لهذا الأمر.

وأشاد عضو مجلس النواب بالجهود المبذولة خلال الفترة السابقة من أجل تحسين مستوى الخدمة فى مختلف المستشفيات حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات على مستوى الخدمة ولكن بشكل عام هناك تحسن ملحوظ، خاصة فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا وكيفية الاستعدادات لها منذ اللحظة الاولى.

وشدد عضو البرلمان على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بالبنية التحتية لمختلف المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وربطها جميعا بشبكة واحدة لسهولة الحصول على الخدمة اللازمة وفى نفس الوقت للوقوف على عمل حصر دقيق وشامل لمختلف الأمراض وكيفية علاجها وفقا لطبيعة كل منطقة، حيث توجد محافظات بها نسبة أمراض أعلى من الأخرى للأسباب البيئية، وفي حال ذلك سيكون هناك سهولة فى تركيز الجهود حيال هذا الأمر.