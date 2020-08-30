شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يؤكد عزيمة الدولة فى استكمال البناء رغم مساعى التحريض والهدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد محمود الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب، أن الافتتاحات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية -حيث تضمنت مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية- هى استكمال لسلسة البناء والتعمير التى تعتزم مصر فيها المضى قدما للوصول لبناء الدولة الحديثة والتى تليق بالشعب المصرى رغم كافة التحديات.

ولفت وكيل البرلمان إلى أن الإنجازات القومية والتى تتم على أرض الواقع تدعو كل مواطن مصرى أن يفتخر ببلده، خاصة أن حجم المشروعات القومية سيكون لها نتائج ملموسة على المدى القريب تحت قيادة سياسية واعية، مؤكدا أنه خلال الفترة القليلة القادمة ستشهد مصر افتتاحات متلاحقة للمشروعات القومية فى مختلف محافظات الجمهورية والتى تسهم فى خدمة الشارع المصرى وزيادة فرص العمل والاستثمارات.

ووجه وكيل البرلمان الشكر والتحية للقيادة السياسية والتى على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حرصها على استكمال الإنجازات رغم التحديات التى تواجه الدولة فى الوقت الحالى، وبالأخص مع تداعيات أزمة فيروس كورنا، مطالبا المصريين بالاصطفاف خلف القيادة لاستكمال مسيرة التنمية.

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وشدد أن الهجوم والتحريض ضد الدولة المصرية كان أمرا متوقعا لأنها تعد علاقة مباشرة مع أى نجاح وإنجاز تقوم به الدولة المصرية سيظهر أمامها أعداء لهذا النجاح، لافتا إلى أن الدولة المصرية قادرة ومصرة على الدفع قدما فى مسيرتها للبناء والتعمير واستكمال بناء الدولة الحديثة بمعنى الكلمة رغم كل محاولات هدمها.

وتابع: "على الجميع التكاتف خلف القيادة السياسية وحماية الوطن وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التى تحاول التحريض ضد الدولة المصرية والنيل من استقرارها والتى تسعى لهدم الدولة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن عدد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، حيث أكد خطورة هذا الملف بشكل يشبه خطر قضية سد النهضة، مشددا على أن الدولة لم تتخذ أي إجراء صارم تجاه هذا الملف بشكل مفاجئ، حيث تم الحديث عنه منذ 3 سنوات.، كما تطرق الرئيس إلى القنوات المسيئة التي تعمل على تقليب الرأي العام من خلال قلب الحقائق، محذرا من الانزلاق وراء الشائعات التي لا ترضى الله سبحانه وتعالى".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، مضيفا: "صدقوني البناء غير المخطط خطير جدا مش عاوز أقول بنفس النسبة لموضوع سد النهضة.. واللى واضح لينا موضوع المية واللى مش واضح لينا هو التعدي على الأراضي الزراعية.. بدل ما تبنى في الأرض الزراعية فيه ظهير صحراوي، علشان ثقافة ولادنا يبقوا معانا ستدمر كثير من قدراتنا.. هو فيه حد ماشي بعربيته نقول ادفع المخالفة وبيبقا مبسوط لا بيبقى زعلان".