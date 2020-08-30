بلومبرج: تعافي صناعة السفر بأمريكا يواجه توقعات قاتمة بسبب البطالة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن عملية تعافي صناعة السفر في الولايات المتحدة قد تستمر إلى عام 2021، بشكل أكثر مما كان متوقعًا في الأصل إذا تباطأ إنفاق المستهلكين مع تصاعد البطالة.

وأوضحت أن شركات الطيران والفنادق حققت صعودًا في نشاطها في وقت سابق من هذا الشهر حيث بدأ التعافي من الجائحة معقولاً "لكن الأمور تبدو قاتمة الآن".

وذكرت أنه من الواضح أن السياح يترددون في السفر الجوي، أو حتى المغامرة بعيدا عن الوطن.

Advertisements

وتوجد خطط لدى شركة "إم جي إم ريزورتس" لخفض 18 ألف وظيفة، أى أكثر من ربع قوتها العاملة في الولايات المتحدة، وذلك قبل انتشار الجائحة، حيث تراجعت الزيارات إلى لاس فيجاس.

كما أن شركات الطيران الأمريكية تواجه تخفيضا محتملا في عشرات الآلاف من الوظائف ما لم يمدد الكونجرس لقانون "كيرز" الذي يهدف إلى معالجة الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتقتضي الخطط الأمريكية بتسيير الرحلات الجوية بأقل من 50% من جدولها المعتاد في الربع الرابع، بينما قد تشهد شركات الطيران الأمريكية والأوروبية انخفاضًا في الإيرادات بأكثر من 50% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام ، وفقًا لبلومبرج.