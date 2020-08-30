محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية في أسوان اليوم السبت، في استخراج 3 جثث لأشخاص انهارت عليهم حفرة أثناء التنقيب عن الآثار منذ شهر تقريبًا، في منطقة عزبة الحدود فى أسوان.
كان اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان بمصرع عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان.
انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن 4 أشخاص شرعوا بالتنقيب عن الآثار فى أول أيام عيد الأضحى بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، وأثناء محاولتهم الحفر لقي 3 أشخاص منهم مصرعهم وأصيب الرابع بعدما انهارت عليهم الحفرة، واستمر البحث عن الجثث حتى تمكنت القوات من استخراجها اليوم السبت.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، ووضعت الجثث في مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهر.. العثور على جثث 3 أشخاص انهارت عليهم حفرة تنقيب عن آثار في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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