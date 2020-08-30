سقوط صاروخ كاتيوشا على في المنطقة الخضراء ببغداد

ذكرت مصادر بالشرطة العراقية أن صاروخ كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد مما أسفر عن إلحاق أضرار بمبنى سكني مهجور دون أن يتسبب في حدوث إصابات. إلحاق أضرار بمبنى سكني مهجور دون أن يتسبب في حدوث إصابات. وقالت المصادر، وفق "سكاي نيوز عربية"، إن صفارات الإنذار انطلقت من السفارة الأمريكية داخل المنطقة التي تضم أبنية حكومية وبعثات أجنبية مضيفة أن طائرات هليكوبتر حلقت في سماء المنطقة.

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