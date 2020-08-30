مفاوضات سد النهضة تتعثر

وقال الوزير في بيان صدر في ختام جلسة مفاوضات عُقدت عبر الفيديو برعاية الاتّحاد الإفريقي، وضمّت إليه نظيريه الإثيوبي والمصري وخبراء ومراقبين أفارقة وأوروبيين وأميركيين، إنّه «بعد تقييم دقيق لتطوّر المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيّام الماضية، بدا واضحاً تعثّر مسيرة دمج المسوّدات الثلاث» المقترحة من الأطراف المعنيّين بهدف الخروج بمسوّدة اتّفاق واحدة.
وعلى مدى الأيّام العشرة الماضية، سعى خبراء من الدول الثلاث إلى دمج مسوّدات اتّفاقات اقترحتها دولهم، وقدّموا، الجمعة، تقريراً عن عملهم، من دون التوصّل إلى مسوّدة مدمجة.
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