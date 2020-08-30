مفاوضات سد النهضة تتعثر

تعثر جديد وليس مفاجئا لمفاوضات سد النهضة أعلنه وزير الريّ السوداني ياسر عباس عقب جلسة المفاوضات التي جرت بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة إذ فشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير خلافات بينها وبين مصر والسودان.

وقال الوزير في بيان صدر في ختام جلسة مفاوضات عُقدت عبر الفيديو برعاية الاتّحاد الإفريقي، وضمّت إليه نظيريه الإثيوبي والمصري وخبراء ومراقبين أفارقة وأوروبيين وأميركيين، إنّه «بعد تقييم دقيق لتطوّر المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيّام الماضية، بدا واضحاً تعثّر مسيرة دمج المسوّدات الثلاث» المقترحة من الأطراف المعنيّين بهدف الخروج بمسوّدة اتّفاق واحدة.

وعلى مدى الأيّام العشرة الماضية، سعى خبراء من الدول الثلاث إلى دمج مسوّدات اتّفاقات اقترحتها دولهم، وقدّموا، الجمعة، تقريراً عن عملهم، من دون التوصّل إلى مسوّدة مدمجة.