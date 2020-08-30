كورونا..1549 إصابة بتركيا وأكثر من 5000 في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 01:19 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة التركية ،السبت ، عن تسجيل 1549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، في تقريرها الوبائي اليومي، أن عدد المتعافين من كورونا في تركيا وصل إلى 242 ألفا و812 بعد تسجيل1003 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 6284 حالة والإصابات إلى 267 ألفاً و64.

فرنسا تسجل 5453 إصابة جديدة

سجلت فرنسا 5453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، نزولا من 7379 أمس الجمعة.

وقالت وزارة الصحة إن العدد التراكمي لوفيات كورونا ارتفع إلى 30602 من 30596 حالة أُعلن عنها أمس السبت.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 4530 حالة، مقابل 4535 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركزة إلى 400 من 387.

1108 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

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قالت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن المملكة المتحدة سجلت 1108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل يوم الجمعة.

وأضافت أن 12 آخرين توفوا في غضون 28 يوما من اكتشاف إصابتهم بالمرض.

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليا.

ميانمار تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

سجلت ميانمار 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، في أكبر زيادة يومية بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وسط قفزة في تفشي الفيروس بعد أسابيع مضت دون حدوث إصابات محلية مؤكدة.

ويوم الأربعاء الماضي سجلت ميانمار 70 حالة إصابة جديدة.

ولم تذكر وزارة الصحة على الفور مكان حدوث الإصابات السبع والسبعين. وتم تسجيل معظم حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة في سيتوي عاصمة ولاية راخين التي تمزقها الصراعات والتي فرضت السلطات فيها عزلا عاما وحظر تجول.

والتفشي في ميانمار محدود نسبيا، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة منذ تسجيل الحالة الأولى فيها في مارس آذار، حيث توفي بالمرض ستة أشخاص فقط وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 733 حالة.