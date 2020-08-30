سرقة محل لبيع المجوهرات يستنفر أمن بني ملال

تعرض محل لبيع المجوهرات بالمدينة القديمة ببني ملال، مساء اليوم السبت لمحاولة سرقة من طرف شخص في العشرينيات من عمره.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن محل لبيع المجوهرات يقع في المدينة القديمة قرب زنقة “الكركور” تعرض لمحاولة سرقة تزامنا مع حالة الطوارئ التي تعيشها المدينة القديمة مند ازيد من اسبوعين .

وأضافت المصادر داتها، أن شحص في العشرينيات تم توقيفه داخل المحل المدكور من طرف المصالح الأمنية التي حلت بعين المكتن فور توصلها بالخبر.

هدا وحلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية،وعملت على رفع البصمات وبعض العينات من السلع، من أجل إخضاعها للتحقيق الدي تشرف عليه النيابة العامة المختصة .