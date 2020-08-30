السمارة.. وفاة شاب أضرام النار في جسده إحتجاجا أمام باشوية السمارة

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، بالمركز الاستشفائي الحسن بن المهدي بالعيون بعدما كان قد أضرام النار في جسده، أمام باشوية السمارة.

وحسب مصادر محلية، فقد فارق شاب في العشرينيات من عمره الحياة متأثرا بحروق تعرض لها بعدما قام بصب كميات كبيرة من البنزين فوق جسده، وأضرم النار بواسطة ولاعة، مما تسبب له بحروق بمختلف أنحاء جسمه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الهالك كان قد دخل في شكل إحتجاجي أول أمس الأربعاء، أمام باشوية السمارة احتجاجا على الوضعية التي يعيشها قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي بالعيون حيث فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية.