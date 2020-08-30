سجلت بين طنجة وأصيلة.. 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم ممرض وشرطي

سجلت عمالة طنجة أصيلة، اليوم السبت، 35 إصابة جديدة، موزعة على مستخدمين في وكالة بنكية، وسائقين، وشرطي، وممرض بمستشفى محمد الخامس، وكذا أساتذة وطلبة.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24” فإن المصابين الجدد يقطنون في مدينة أصيلة، ومناطق في مدينة طنجة، بينها بوخالف، والجيراري، والمرس، وطنجة المدينة، والمغوغة.

وكانت عمالة طنجة أصيلة، قد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، تناقصا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكذا الحالات الحرجة.

كما ساهم تعزيز العرض الصحي في مستشفيات المدينة، في تراجع عدد الحالات الحرجة بشكل ملحوظ، وبالتالي انخفاض في عدد الوفيات التي بلغت ذروتها في بداية شهر غشت.