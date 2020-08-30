مشعل: المغرب وإن كان بعيدا عن فلسطين في جغرافيته فإنه قريب لها سياسيا ووجدانيا

قال خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس” اليوم السبت، إن المغرب بكل مكوناته أصيل في مواقفه اتجاه القضية الفلسطينية، رغم بعده الجغرافي خلافا لبعض المواقف التي ظهرت في الأمة العربية من بعض الإنهيارات، والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأوضح مشعل في لقاء على هامش الملتقى السادس عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية أن “الإتفاق الإماراتي الصهيوني كان صادماً للجميع”، مشيرا إلى أن “المواقف المؤيدة للتطبيع تتراجع وفلسطين لن تعطي غطاء لأي موقف تراجعي متعلق بالحقوق الفلسطينية”.

وأشار المتحدث إلى أن “الكيان الصهيوني، يريد الأرض والقدس والمقدسات وأن ينتزع منا دورنا، وأن يزاحمنا على تاريخنا، وأن يأخذ منا موقع الريادة، ويستحضر من أجل ذلك كل الأبعاد التاريخية والدينية والسياسية وغيرها”.

وأضاف المتحدث أن “العدو يصارعنا على خمسة أشياء: إرادتنا، مقاومتنا، رفضنا له كاحتلال، وحدتنا كأمّة، وخامساً على هويتنا. فإذا انتصر في ذلك نال ما يريد، لكن لم يقدر والحمد لله”

وأكد المتحدث أن “هناك مبشرات بإعادة وحدة الصف الفلسطيني، فهناك قواسم مشتركة، وهذا الموقف موحد على رفض المشاريع الصهيونية الأميركية”