شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 212 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة في مصر أمس السبت تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 وفاة نزولا من 223 إصابة و 20 وفاة يوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و 5376 حالة وفاة".
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