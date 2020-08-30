شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في أفريقيا إلى 1.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل
أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة قد بلغ مليونا و 220 ألفًا و 511 حالة.
وأضاف المركز في بيان أمس، أن إجمالي حالات الوفيات في دول القارة الأفريقية ارتفع إلى 28850 شخصًا.
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