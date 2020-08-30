لأول مرة.. مليشيا الحوثي تعترف بتجنيد لاجئين أفارقة

اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا بشكل رسمي عن مقتل لاجئين أفارقة جندتهم في صفوفها خلال معارك مع الجيش اليمني وذلك للمرة الأولى منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.



وشيعت مليشيا الحوثي ضمن موكب جنائزي في محافظة حجة عدد من مقاتليها الذين سقطوا اليومين الماضيين في جبهات محافظات مأرب والبيضاء والجوف، بينهم اللاجئ الأفريقي محمد حلم قعيص محمدو، والذي يحمل الجنسية الإثيوبية، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية الناطقة باسم الانقلابيين.



ولم تكشف مليشيا الحوثي مزيدا من التفاصيل حول اللاجئ الأفريقي، لكن ”الخليج 365”، علمت من مصادر يمنية، أن محمدو وينتمي للجنسية الأثيوبية، وكان لاجئا في إحدى المخيمات بمديرية كشر بمحافظة حجة قبل أن يجنده الانقلابيون مع آخرين ويزجون بهم في جبهات القتال.

ويقدر عدد اللاجئين الأفارقة الموجودين في اليمن بأكثر من مليون لاجئ، معظمهم من الصومال وإثيوبيا، وفقا لتقارير أممية.



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ونددت الحكومة اليمنية بتجنيد مليشيا الحوثي الانقلابية اللاجئين الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي واستغلالهم في أعمال عسكرية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهدد المصالح الدولية، واعتبرتها جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.



وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ‏‏مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لجأت بشكل واضح لتجنيد الأفارقة وتغطية عجزها في المقاتلين بعد نفاذ مخزونها البشري وخسائرها الثقيلة مؤخرا في مأرب والجوف والبيضاء وعزوف أبناء القبائل عن القتال في صفوفها.



‏ودعا الوزير اليمني المنظمات الدولية المعنية باللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وكل نشطاء حقوق الإنسان لإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والضغط لوقف استخدامهم في أعمال قتالية واستخدامهم وقودا للمخططات الإيرانية ومعاركها العبثية في اليمن والمنطقة.



وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية عن وجود أدلة دامغة تثبت تورط مليشيا الحوثي في تجنيد لاجئين أفارقة وأجانب بإيعاز من نظام طهران لقتال قوات الجيش اليمني وقوات التحالف العربي.



كما أسر الجيش اليمني عددا من اللاجئين الصوماليين الذين جندتهم المليشيا الحوثية في صفوفها واستخدمتهم للقيام بأعمال حربية وأخرى لوجستية وتجسسية، وفقا لوزارة الدفاع اليمنية.

