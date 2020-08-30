شكرا لقرائتكم خبر عن الموقف القانوني لجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ بأسيوط بعد وفاة أحد المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صبرى السنوسى أستاذ القانون الدستورى وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة في تصريحات لـ"الخليج 365" إن وفاة مرشح على مقعد فردى فى جولة الإعادة في أى دائرة لا يترتب عليه أى آثار بشأن العملية الانتخابية حيث تجرى جولة الإعادة بين المرشحين المتبقين في موعدها ودون أى تغيير في الموقف، لكنه أشار في الوقت ذاته أن الأمر يختلف إذا كان المرشح ضمن القائمة حيث يتم وقتها تصعيد المرشح الاحتياطي مباشرة للمرشح الذى توفى

كان عصام بركات مرشح حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ، والذى يخوض جولة الإعادة، قد توفى منذ قليل وذلك خلال مؤتمر انتخابى للحزب بمركز البدارى.

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت رسميا عن بدء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر يومى الأحد 6 سبتمبر والأثنين 7 سبتمبر المقبلين على ان تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر ،على ان يتم إعلان النتيجة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر .