شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى معلقا على الصراعات فى حكومة الوفاق: ليس سهلا فك الرباط مع الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامى السعودى خالد الزعتر على تطورات الأوضاع فى ليبيا، بعد إعلان فايز السراج إقالة وزير داخلية حكومة الوفاق، حيث أشار إلى وجود مخطط للانقلاب على السراج بعد إعلان وقف إطلاق النار. وقال الزعتر عبر تويتر: "من السهولة التحالف مع الجماعات الإرهابية لكن ليس من السهولة فك التحالف معها، وأن السراج قد تتم تصفيته، وهذا ما يحدث فى ظل وجود نوايا من قبل وزير داخلية حكومة الوفاق وجماعة الإخوان للتخطيط بالانقلاب على فايز السراج".

وأضاف الزعتر: "الحالة فى ليبيا حسمت لصالح الجيش الوطنى الليبى، لم تعد الجبهة المقابلة قادرة على الصمود فى ظل التفكك الذى تعيشه والخلافات التى تتطور، وأصبح كل طرف يفكر بإزاحة الآخر وأطراف الصراع الذين يصدرون الواجهة هم وزير داخلية حكومة الوفاق باشا أغا ورئيسها فايز السراج".

وتابع الزعتر: "إعلان فايز السراج وقف إطلاق النار ووقف كافة العمليات العسكرية كان بمثابة القشة التى أظهرت الصراعات داخل حكومة الوفاق إلى السطح، فهذه الصراعات والانقسامات هى نتيجة حالة التدهور على الأرض مقابل تقدم الجيش الوطنى الليبى".