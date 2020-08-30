شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأخيرة لـ عصام بركات مرشح انتخابات الشيوخ فى أسيوط قبل الوفاة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صور آخر نشاط انتخابى لعصام بركات، مرشح مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الذى وافته المنية أثناء حضوره لأحد المؤتمرات الشعبية بمركز البدارى مساء اليوم السبت. وكانت أمانة البداري بحزب مستقبل وطن عقدت عدة اجتماعات بحضور ياسر عمر أمين عام الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومحمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة، ومرشحى الحزب لمجلس الشيوخ حمادة قرشى وعصام بركات، وذلك الاجتماع فى مقر النائب مجدى سليم الفائز فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وتوفى عصام بركات، مرشح مستقبل وطن لمجلس الشيوخ فى جولة الإعادة أثناء حضور مؤتمر شعبي بمركز البداري مساء اليوم السبت

وأثناء تواجد المرشح عصام بركات، المتوفي بأحد المؤتمرات الشعبية بمدينة البداري وسط حضور المئات من الحضور وقيادات الحزب بالمحافظة، أصيب بأزمة قلبية فقد على إثرها الوعي وتم على الفور نقله بمستشفى البدارى المركزى، وعقب محاولة إجراء الإسعافات الأولية لإنقاذ توفى داخل المستشفى.

وتم إخطار اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، وتحرر محضر بالواقعة ونقل المتوفى إلى مسقط رأسه بقرية كوم أبو شيل بأبنوب.