شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب" يكشف أهمية رسائل الرئيس السيسي حول مخالفات البناء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أهم رسائل رئيس الجمهورية خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم السبت، فى محافظة الإسكندرية، هى مسألة تكليف المحافظين بإنجاز ملف التصالحات بمخالفات البناء بأسرع وقت ممكن، وأيضًا مسألة تكليف الحكومة بأهمية طرح الأراضى المخططة للمطورين العقارين على اختلاف مستوياتهم.

وتابع السجينى، فى تصريح لـ"الخليج 365": "أنا تشرفت بالحضور خلال افتتاح هذه المشروعات، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل اليوم رسائل ليس بخصوص ملف مخالفات البناء والتصالح فقط، ولكنها رسائل بخصوص ملف إعادة النسق العمرانى مرة أخرى للوحدات المحلية من أدنى لأعلى، وهذا كان عنوان جلسة استطلاع ومواجهة فى البرلمان منذ سنتين، والرئيس السيسى تحدث عن عشرينات القرن الماضى وقارنها باليوم، وجاء هذا الحديث متسقا مع ملف إعادة النسق العمرانى، ويجب علينا جميعا أن نتكاتف لإعادة النسق العمرانى".

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وأضاف السجينى، أن الرسائل الأساسية التي وجه بها رئيس الجمهورية، تتضمن توجيه الجميع حول تشكيل وعي لدي المواطن بأثر المخالفة بالبناء علي الأراضي الزراعية أو البناء المشوه في مساحات ونطاقات غير مخططة، كما طالب الجميع حكومة وإعلام وسياسيين ونواب ومثقفين بأهمية المساعدة والمعاونة علي تشكيل الوعي والأثر السلبي لهذا السلوك والإجراء المخالف علي استقرار الوطن حاضره ومستقبله، وتأثيره علي اقتصاديات الوطن حاضره ومستقبله، وعلي التركيبة الاجتماعية والثقافية التي تولدها ثقافة الزحمة والعشوائية".

واستكمل: "رسالة أخري خاصة بالحكومة والمحافظين وقال لهم، جمدوا قلبكم وخلصولنا ملف التصالحات، وهذه رسالة تأتي اتساقا مع توصيات لجنة الإدارة المحلية العشرة بخصوص هذا الملف، حيث تحدثت اللجنة عن ضرورة إنهاء هذا الملف وأهمية التبسيط والتيسير، بإجراءات بسيطة وبأسعار غير مغالى فيها ومنطقية تتماشى مع إمكانيات المواطن المصرى، ورسالة أخرى للمسئولين عندما قال إنهم لابد أن يواجهوا التعديات بحسم، وأى تعدى جديد لابد أن نتصدي له ومن لا يقدر علي تحمل المسئولية يعتذر عنها، لكن طالما قاعد وسامع لابد أن تنفذ".

وأضاف،" أما الرسالة الثالثة للحكومة في أهمية أن تكون الحكومة لديها الوعي بأن الأجهزة المؤسسية المنوط بها إدارة العملية اليومية لملف استصدار تراخيص البناء ثم متابعتها والإشراف عليها، ثم التصدي لأي مخالفة، هذه الأجهزة ليست قادرة علي الوفاء الكامل بأمالنا وطموحاتنا في هذه الموضوع، وبالتالي تحدث الرئيس عن أهمية تحديث هذه الأجهزة وإلي أن يتم التحديث يجب علي الحكومة ضمن المشروعات المخططة التي تطرحها أن تطرح لقطاع مجتمع الأعمال المتخصص أو الأفراد، يعني من يريد أن يطلع بعمارة يأخذ في هذه المنطقة المخططة، وهذه رسالة توجيه للحكومة بأهمية تحديث القطاع، ورسالة طمأنينة للعاملين في هذا القطاع العقاري من مجتمع الأعمال بأن لهم حصة في كافة المشروعات التي تطرح".