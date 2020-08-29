الامتحانات في زمن كورونا..عميد كلية الحقوق بطنجة: 95% سيجتازون في المركز والبقية في أقاليمهم-فيديو

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قال عميد كلية الحقوق بطنجة محمد يحيا، إن 14 ألف طالب سيجتازون الامتحانات الجامعية في خمسة مراكز بعاصمة البوغاز، ابتداء من فاتح شتنبر المقبل إلى غاية 15 من الشهر نفسه.

وكشف يحيا لـ”اليوم24″ أن مدينة طنجة ستستقبل 95 في المائة من الطلبة سيتوزعون على كلية الحقوق، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وملحقتي كلية الحقوق، بينما سيجتاز البقية امتحاناتهم في أقاليمهم، ابتداء من منتصف شهر شتنبر.

وأضاف العميد أن الامتحانات ستتم وفق بروتوكول صحي، يحترم التدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيد-19″، بينها تعقيم اليدين قبل الدخول إلى قاعة الإمتحان، وقياس درجة الحرارة، وكذا اجتياز الإمتحانات في مجموعات صغيرة في حدود ما يسمح به القانون.