ابتداء من فاتح شتنبر..شواطئ “الجبهة” مغلقة في وجه المصطافين

قررت سلطات إقليم شفشاون، اليوم السبت، إغلاق شواطئ الجبهة، ابتداء من فاتح شتنبر، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الإقليم.

وكشف مصدر مسؤول ل”اليوم24″ أن من بين العوامل التي أدت إلى إغلاق الشواطئ اكتظاظ المصطافين، وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي، وكذا ارتفاع منحنى الإصابات بالفيروس التاجي في الاقليم.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في شفشاون حاجز الأربعين حالة، بينما سجلت لأول مرة حالة وفاة لامرأة سبعينية، كانت تعاني من مرض السكري، وتتابع علاجها في المستشفى الإقليمي محمد الخامس بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها ب”كوفيد-19″.