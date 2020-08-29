إصابات كورونا تقفز مرة أخرى في فرنسا.. تسجيل 5453 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 5453 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة مع يوم الجمعة الذي سجلت فيه 7379 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30602.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 4530 حالة، مقابل 4535 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركزة إلى 400 من 387.

كانت فرنسا قد حذرت، أمس الجمعة، من أن “حركة تفشي الوباء متسارعة” بعدما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أمس الجمعة 7379 إصابة مؤكدة .

وأصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحذيرا لمواطنيها من زيارة مجموعة من المناطق الفرنسية، ومن بين هذه الدول الدنمارك وألمانيا.