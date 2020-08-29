الأردن : 24 إصابة بفيروس "كورونا" و79 حالة شفاء

السبت 29 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم، منها 19 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1893.



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وقالت الوزارة في بيان لها إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأربعة أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لأجنبي، و19 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء.

وأضافت انه تم تسجيل 79 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1446 .