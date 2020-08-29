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تنحي القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وسائل إعلام لبنانية محلية، تنحي القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، في خبر عاجل نشرته “العربية”، منذ قليل.

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وفى وقت سابق أفادت مصادر مسؤولة، أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يتجه إلى استبعاد فرضية العمل الإرهابي، وذلك بالاستناد إلى تقييم أولى وضعه خبراء المتفجرات الأمريكيون وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وتوصّل فريق (إف بي آي)، خلال الاستنتاج الأولى إلى استبعاد وجود عمل إرهابي أو باستهداف جوى للمرفأ، كما يستبعد وجود متفجرات بداخل العنبر رقم 12 أو ذخائر حربية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ” الخبراء الأمريكيين يرجحون حتى الآن فرضية الإهمال والخطأ في تخزين نترات الأمونيوم وغيرها من المواد المشتعلة داخل العنبر، إلّا إذا طرأت مستجدات أخرى في الأيام المقبلة تبدّل هذه المعطيات“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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