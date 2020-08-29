شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ على أحد المنازل في بغداد دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

سقط داخل المنطقة الخضراء بوسط بغداد اليوم صاروخ كاتيوشا, من دون وقوع أي إصابات تذكر. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن الصاروخ الذي أطلق من منطقة قناة الجيش بشرق العاصمة العراقية, سقط على أحد المنازل داخل المنطقة الخضراء.

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