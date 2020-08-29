استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بتفجير بين الحلة والديوانية

افاد مصدر امني، السبت، بأن تفجيرا استهدف رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بين الحلة والديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الرابط بين الحلة والديوانية انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي دون اصابات".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتحت تحقيقا في ملابساته".