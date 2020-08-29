الشرطة الألمانية تحبط محاولة متطرفين اقتحام البرلمان

أحبطت الشرطة الألمانية، مساء السبت، محاولة عناصر من اليمين المتطرف، اقتحام مبنى البرلمان الألماني، على هامش مظاهرات حاشدة ضد إجراءات كورونا.



ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مجموعة من الأشخاص يحملون علم الإمبراطورية النازية السابقة، حاولوا اقتحام مبنى البرلمان وسط برلين.

وتابعت الصحيفة "هرع عناصر الشرطة إلى الدرج المؤدي لمدخل البرلمان، ووقفوا كحائط صد، ضد محاولات المجموعة دخول المبنى"، مضيفة "استخدم عناصر الشرطة رذاذ الفلفل لإبعاد المقتحمين".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة قوله "كانت هناك عملية للشرطة على الدرج في مدخل مبنى البوندستاغ.. ومنع الضباط تقدم المقتحمين وأبعدوهم عن المبنى".

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وأضاف المتحدث "البعض حاول الاعتصام أمام مبنى البرلمان، ولكن الشرطة تسيطر على الموقف وزال الخطر".

وفي وقت سابق، شارك نحو ٣٠ ألف شخص في مظاهرات حاشدة ضد إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد، في العاصمة برلين، مما أثار فوضى كبيرة في المدنية، ومخاوف من انتشار العدوى بين المشاركين.

وكتبت شرطة برلين على صفحتها بموقع "تويتر": "طلبنا من المتظاهرين عدة مرات مراعاة قواعد المسافات الآمنة وارتداء الكمامات.. طالبنا المتظاهرين عبر مكبرات الصوت أكثر من مرة بفض التجمعات".

ويشارك نحو ٣٠٠٠ شرطي في تأمين المظاهرات، ويتسلحون بخراطيم المياه لفض التجمع في حال حدوث فوضى.