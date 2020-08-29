إسرائيل: سنراقب عن كثب تنفيذ قرار تمديد ولاية "اليونيفيل"

أكدت إسرائيل، مساء السبت، أنها ستراقب عن كثب تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" على الحدود اللبنانية.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي في تصريح تلقته ”الخليج 365”: إن "إسرائيل تشكر الولايات المتحدة على قيادتها الحملة السياسية التي أدت إلى قرار تمديد ولاية "اليونيفيل"، والذي تضمن بنودًا ستمكن اليونيفيل من أداء دورها بشكل أكثر فاعلية".

وأضاف: "أن الأحداث الأمنية التي وقعت على طول الحدود الشمالية خلال الأيام العديدة الماضية توضح قبل كل شيء الحاجة إلى قوة يونيفيل، قوية وفعالة.

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وتبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا بتمديد ولاية اليونيفيل، في لبنان لسنة واحدة، وخفّض عددها.

و"اليونيفيل" أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 425 و426، الصادرين في 19 مارس/ آذار 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين.

وفي أعقاب النزاع في يوليو/ تموز 2006، عزز مجلس الأمن من خلال قراره 1701، ولاية اليونيفيل وقدراتها وأسند إليها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.