شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس "كورونا" يودي بحياة أكثر من 838 ألف شخص في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 838 ألفا و271 شخصا على الأقل منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس السبت 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.



وتم تسجيل أكثر من 24 مليونا و795 ألفا و760 إصابة مثبتة بينما تعافى 15 مليونا و976 ألفا و700 شخص على الأقل.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجلت 181 ألفا و799 وفاة من بين 5 ملايين و918 ألفا و381 إصابة.

وأعلن عن تعافي 2 مليون و118 ألفا و367 شخصا على الأقل.

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والبرازيل هي البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 119,504 وفيات من بين 3,804,803 إصابات، ومن ثم المكسيك التي سجّلت 63164 وفاة من بين 585,738 إصابة والهند حيث أعلنت 62,550 من بين 3,463,972 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 41,486 وفاة من بين 331,644 إصابة.

لكن البيرو تعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه حيث توفي 86 شخصا من كل 100 ألف، تليها بلجيكا 85 وإسبانيا 62 والمملكة المتحدة 61 وإيطاليا 59 .

وحتى اليوم، أعلنت الصين عن 4634 وفاة من بين 85022 إصابة، بينما تعافى 80126 شخصا.

وعلى صعيد القارّات، سجّلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 271,686 وفاة من بين 7,137,854 إصابة حتى الآن.

وأعلنت أوروبا عن 214,884 وفاة من بين 3,898,042 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 190,924 وفاة من بين 6,045,739 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 95137 من بين 4,979,953 إصابة، وفي الشرق الأوسط 35902 وفيات من بين 1,474,828 إصابة، وفي إفريقيا 29097 وفاة من بين 1,230,662 إصابة، وفي أوقيانيا 641 وفاة من بين 28690 إصابة.