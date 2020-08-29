العراق ينفي وجود قوات أجنبية في التاجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله إن «بعض وكالات الأنباء تناقلت خبرا مفاده قيام جنود غير عراقيين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية»، لافتا إلى أن «هذه الأنباء عارية عن الصحة، ولا توجد مثل هكذا أخبار».

وشدد الخفاجي على أن «القوات الموجودة في قاعدة التاجي الجوية، هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها»، موضحا أنه «في السابق كان هناك وجود لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير».

ودعا الخفاجي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت في وقت سابق عن تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي، مشيرة إلى أن هذا الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من القوات الأسترالية والنيوزيلندية والأمريكية.