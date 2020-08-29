لبنان.. القاضي المكلّف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في طريقه للتنحي

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن القاضي المكلّف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت سيعلن قريباً تنحيه.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن وسائل إعلامية لبنانية قولها إن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات سيعرض تنحيه عن القضية في حال طلب المحقق العدلي القاضي فادي صوان الاستماع إلى إفادة وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، وذلك لصلة القرابة التي تجمع عويدات به.

وأضافت أنه في حال استدعي زعيتر للاستماع لإفادته، فإن عويدات سيعرض تنحيه عن الملف "احتراماً للقانون".

وذكرت القناة أن عدة جهات دولية، منها فرنسا ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي)، يشاركون السلطات اللبنانية في التحقيق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي في مرفأ بيروت، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى ومخلفاً دماراً هائلاً.

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ووفقاً لآخر الاحصاءات الرسمية اليوم السبت، فإن سبعة أشخاص على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين جراء انفجار المرفأ.

وصرح مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد الياس عاد خلال مؤتمر صحفي بأن عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ "سبعة هم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري" على الأقل، وفقاً لبيانات قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني.

وأكد أن "عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين".

وأسفر الانفجار عن مقتل 188 شخصاً في حصيلة جديدة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة، بينما تخطى عدد الجرحى حاجز الـ 6500.