كورونا خدعة!

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"الخليج 365" من لندن: تجمع أكثر من 10000 من أصحاب نظرية المؤامرة المتعلقة بفيروس كورونا Covid-19 الذين يعتقدون أن الفيروس "مجرد خدعة" للاحتجاج على قيود الإغلاق وبرامج التطعيم.

وطالب المتظاهرون في تجمع "اتحدوا من أجل الحرية" ظهر السبت في ميدان الطرف الأغر (ترافالغار) في العاصمة لندن، بـ "إنهاء أكاذيب الحكومة" واستعادة جميع الحريات.

وتُظهر الصور من المظاهرة ميدان ترافالغار ممتلئًا تقريبًا بالمحتجين ولا يرتدي أي من الـ10000 من أصحاب نظرية المؤامرة لـ Covid-19 الذين يعتقدون أن الفيروس مجرد خدعة في ميدان ترافالغار بلندن للاحتجاج على قيود الإغلاق وبرامج التطعيم أية أقنعة.

وحمل المتظاهرون لافتات تصف الوباء بأنه "خدعة". وزعمت لافتات أخرى أن الأقنعة تقلل من المناعة وشبهت القيود بـ "تعذيب الأطفال" وحمل شخص لافتة محلية الصنع كتب عليها "لا للقاحات الإلزامية".

وحضر بيرس شقيق جيريمي كوربين ومنظر المؤامرة ديفيد آيكي، وقد حث الأخير الشرطة على "التوقف عن خدمة السيكوباتيين/ المرضى النفسانيين" والانضمام إلى المحتجين.

وسار المتظاهرون من أمام مقر 10 داونينغ ستريت وتوقفوا أمام مجلس العموم حيث تحدث عدد من قادتهم الذين وصفوا الحكومة بمجموعة "الإرهابيين الذين يشنون حربا على شعب هذا البلد".



أجندة سياسية

وقال أحد المتحدثن: "هذه أجندة سياسية لارتكاب إبادة جماعية ضد السكان. هذا هو جدول أعمالهم {يعني الحكومة}".

ورفع ملصق خلال المظاهرة يقول: "لا شيء أكثر أهمية لأن الوقت قصير للغاية - الحكومة تصوت على تمديد صلاحيات Covid-19 الطارئة لمدة عامين في سبتمبر 2020".

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وقال متحدث آخر: "الأشهر الستة الأولى كانت كارثة - يجب ألا يستمر هذا! علينا أن نتخذ موقفا".

وطالب المتحدثون بـ"لا مزيد من عمليات الإغلاق، ولا تباعد اجتماعي ، ولا أقنعة. لا تتبع ولا تتبع ولا جوازات سفر صحية. لا تطعيمات إلزامية، لا طبيعية جديدة". كما طالبوا باستعادة جميع حقوق الإنسان التي تم انتهاكها.

وزعمت علامات أخرى أن الأقنعة تقلل من المناعة وشبهت القيود بـ "تعذيب الأطفال". حمل شخص لافتة محلية الصنع كتب عليها "لا للقاحات الإلزامية".

تواجد أمني

يشار إلى أن شرطة العاصمة حدت تواجدًا كبيرًا لأفرادها لمراقبة المظاهرة وكتبت خطابًا مفتوحًا لمن ينظمون الاحتجاجات في نهاية هذا الأسبوع.

ويقول الخطاب: "ندرك أن عطلة نهاية الأسبوع القادمة للبنك قد تشهد عددًا من التجمعات الكبيرة في المساحات الداخلية أو الخارجية.. تنصح وزارة الصحة العامة بشدة الناس بعدم حضور أي تجمع كبير لحماية أنفسكم والآخرين. ما زلنا في وسط وباء عالمي".

وتمضي الشرطة في الخطاب قائلة: لتذكير الجمهور بأنه من مسؤوليتهم التأكد من أنهم لا يرتكبون جريمة. ويرجى العلم أنك قد تكون أيضًا عرضة لارتكاب جريمة جنائية. بموجب لوائح الحماية الصحية (فيروس كورونا، القيود) (رقم 2) (إنجلترا) لعام 2020 (بصيغته المعدلة)، لا يجوز لأي شخص المشاركة في تجمع يتكون من أكثر من 30 شخصًا سواء في الداخل أو على متن سفينة أو في الهواء الطلق العام المكان، ما لم تطبق استثناءات معينة.. نحتاج جميعًا إلى الاستمرار في القيام بدورنا لمنع انتشار الوباء".



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